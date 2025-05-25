Азербайджан не собирается прекращать гуманитарные поставки на Украину

Глава Азербайджана подтвердил, что будет по-прежнему помогать Украине и передал привет Зеленскому.Во время визита главы МИД Украины Андрея Сибиги в Азербайджан лидер государства Ильхам Алиев заявил, что будет продолжать оказывать гуманитарную поддержку Киеву.