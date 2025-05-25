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Царьград

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Азербайджан не собирается прекращать гуманитарные поставки на Украину

Азербайджан не собирается прекращать гуманитарные поставки на Украину

Глава Азербайджана подтвердил, что будет по-прежнему помогать Украине и передал привет Зеленскому.Во время визита главы МИД Украины Андрея Сибиги в Азербайджан лидер государства Ильхам Алиев заявил, что будет продолжать оказывать гуманитарную поддержку Киеву.

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Комментарии
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Eduard
Гуманитарнве? Какие словечки подбирают! Это для страны где был переворот!
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15 час.
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