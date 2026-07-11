Сегодняшняя ночная «рутинная» работа российской армии по целям противника в Киеве. Также свою порцию пряников получили объекты портовой инфраструктуры противника в Одессе, Черноморске и Измаиле.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Сегодняшняя ночная «рутинная» работа российской армии по целям противника в Киеве. Также свою порцию пряников получили объекты портовой инфраструктуры противника в Одессе, Черноморске и Измаиле.
Свежие комментарии