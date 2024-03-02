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7 блестящих новых метал-групп, на которые стоит обратить внимание в 2024 году

7 блестящих новых метал-групп, на которые стоит обратить внимание в 2024 году

От японских самураев-металлистов Ryujin до пионеров "bimboviolence" BRAT, восходящих звезд альт-метала эпохи Alt Blk и таинственных блэк-металлистов The Sun's Journey Through The Night - вот группы, которые вам нужно услышать в 2024 году Еще один год, еще одна возможность открыть для себя новые потрясающие группы, сегодня  подборка самых популярных новых групп со всего спектра тяжелой музыки, но какие группы в конечном итоге будут править балом?  Ниже вы найдете подборку самых захватывающих, уникальных групп, которые поднимут волну в мире металла в 2024 году, от японских воинов "samurai metal" под руководством Мэтта Хифи (Matt Heafy) до восходящих звезд альт- и ню-метала, загадочных фигур блэк-метала и пионеров "Bimboviolence".

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