Мы не прозевали удар на Курск. Разведка все знала. Есть вопросы к Генштабу

Т

Тамара

Переключить тему коррупции получилось. Герасимов, ясно уже, бездействовал , на сводки не реагировал... Почему он сидит до сих пор на своём месте??? Сейчас говорят о грязной бомбе очень много. Где правда? Опять пропустим всё мимо ушей. Неужели в Генштабе коррупционеры не заменимы??? Они должны сидеть не на совещаниях, а под следствием.... Они нам ещё не до конца устроили светопредставление???