Политнавигатор – Живов Ροccийcκaя paɜвeдκa cвοeвpeмeннο οбнapужилa пοдгοтοвκу ΒϹУ κ втοpжeнию в Κуpcκую οблacть и нeοднοκpaтнο пepeдaвaлa ϶ти дaнныe вышecтοящeму pуκοвοдcтву.
Мы не прозевали удар на Курск. Разведка все знала. Есть вопросы к Генштабу
Комментарии
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Т
Тамара
Переключить тему коррупции получилось. Герасимов, ясно уже, бездействовал , на сводки не реагировал... Почему он сидит до сих пор на своём месте??? Сейчас говорят о грязной бомбе очень много. Где правда? Опять пропустим всё мимо ушей. Неужели в Генштабе коррупционеры не заменимы??? Они должны сидеть не на совещаниях, а под следствием.... Они нам ещё не до конца устроили светопредставление???
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5 час.
ТК АгроХимПром
Поменять этих блядей или на фронт сук сколько поцанов погибает из их похуизма .
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4 час.
Сергей
А ещё политический обозреватель Алексей Васильев, сообщает, что в школе плохо учился, поэтому до сих пор "готовитЬся" пишет с мягким знаком и не ставит запятые там, где нужно.
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2 час.
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