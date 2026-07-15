Европе нужно создать «новое НАТО», независимое от США. Об этом старший консультант британского аналитического центра Chattem House (нежелательная организация в РФ) Ричард Бэрронс заявил на конференции в Лондоне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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