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Британцы подзуживают создать «новое НАТО» без США, чтобы «доминировать над Россией»

Британцы подзуживают создать «новое НАТО» без США, чтобы «доминировать над Россией»

Европе нужно создать «новое НАТО», независимое от США. Об этом старший консультант британского аналитического центра Chattem House (нежелательная организация в РФ) Ричард Бэрронс заявил на конференции в Лондоне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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