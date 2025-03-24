SUSANIN
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SUSANIN

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Врач рассказала, кому нельзя ложиться спать голодным

Врач рассказала, кому нельзя ложиться спать голодным

Удмуртия. Врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Пронина рассказала «Известиям», в каких случаях может быть опасно ложиться спать на пустой желудок, а также о том, что подойдёт для вечернего перекуса.

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Комментарии
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владимир коверко
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