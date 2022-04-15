Без дрожжей, яиц и молочных продуктов: оладьи «Неженки» (очень вкусные)

Ингредиенты: 100 гр. муки 2 ст.л. сахара щепотка ванилина 1 ст.л. разрыхлителя 2 яблока 80 мл. воды Приготовление: В мичку влейте воду, добавьте сахар и ванилин.
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