💪Крымский силач Джамшид Исматиллаев готовится установить рекорд России по буксировке тяжелой техники Подготовку рекордсмен РФ и мира по силовым направлениям проводит на набережной в Керчи.
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💪Крымский силач Джамшид Исматиллаев готовится установить рекорд России по буксировке тяжелой техники Подготовку рекордсмен РФ и мира по силовым направлениям проводит на набережной в Керчи.