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Руководитель "НМГ ДОК" рассказала об особенностях проекта "Тело как гаджет"

Руководитель "НМГ ДОК" рассказала об особенностях проекта "Тело как гаджет"

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Руководитель "НМГ ДОК" Юлия Засько и генеральный директор информационного агентства "Телецентръ" Юлия Шамаль провели встречу в рамках конференции Startup Village, где рассказали про историю создания проекта "Тело как гаджет".

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