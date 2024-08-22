Владимирцев ждет новый геошторм

При этом всю нынешнюю неделю индекс К не поднимался выше 1-2 баллов. За последнее время не было отмечено ни одного крупного выброса плазмы на СолнцеВ четверг, 22 августа, уровень магнитных возмущений поднимется до 4 баллов.
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