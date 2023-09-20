Обвиняемая в пожаре в торговом центре Красноярска предстанет перед судом

В Красноярске перед судом предстанет жительница краевого центра, обвиняемая в нарушениях требований пожарной безопасности, повлекших многомиллионный ущерб Сотрудниками полиции установлено, что в ноябре 2022 года ранее не судимая обвиняемая 1976 г.