Поддержавший УПЦ депутат рады незаконно покинул Украину

Народный депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук, который активно защищал Украинскую православную церковь (УПЦ) и выступает за прекращение текущего военного конфликта и переговоры с Россией, незаконно покинул страну и вылетел за границу.
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