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Помогавшие вербовать добровольцев в ВСУ отец и дочь осуждены на сроки до 18 лет

Помогавшие вербовать добровольцев в ВСУ отец и дочь осуждены на сроки до 18 лет

Гражданин России 1971 года рождения и его дочь 2007 года рождения, помогавшие вербовать добровольцев в ВСУ, осуждены на сроки до 18 лет за госизмену и участие в деятельности террористической организации, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

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