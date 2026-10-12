Помогавшие вербовать добровольцев в ВСУ отец и дочь осуждены на сроки до 18 лет

Гражданин России 1971 года рождения и его дочь 2007 года рождения, помогавшие вербовать добровольцев в ВСУ, осуждены на сроки до 18 лет за госизмену и участие в деятельности террористической организации, сообщает Центр общественных связей ФСБ.