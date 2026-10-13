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Курские новости

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Старовойт назначен начальником ГУ МЧС Курской области

Старовойт назначен начальником ГУ МЧС Курской области

Иван Старовойт, ранее временно исполнявший обязанности, теперь официально возглавил Главное управление МЧС России по Курской области.

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