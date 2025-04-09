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Бизнес журнал. Урал

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Муниципалитеты Свердловской области получат 90 млн рублей за успехи в развитии

Муниципалитеты Свердловской области получат 90 млн рублей за успехи в развитии

Средства будут направлены на благоустройство: на укрепление материально-технической базы учреждений образования и культуры, благоустройство детских площадок, ремонт дорог, освещение пешеходных дорожек и развитие другой инфраструктуры.

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