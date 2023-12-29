Юмористическая реальность, в которой очаровательные зверушки так похожи на людей

Поездка на пляж. Автор: Lucia Heffernan. Новое платье для зайки, пара бокалов для гламурных кошечек за барной стойкой, увлекательная поездка на пляж, бутылочка пива под бубнящий телевизор, растерянные взгляды от нехватки слов и эмоций в новом городе, китайская лапша в ближайшей забегаловке и шоколадное спа в огромной белоснежной чашке – вот она юмористическая реальность Лючии Хеффернан (Lucia Heffernan), в которой главные герои – забавные зверушки, живущие жизнью людей.