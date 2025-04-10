Певица Вика Цыганова резко высказалась о своем коллеге Валерии Леонтьеве. Она отметила, что посетила его концерт, а после ей было очень плохо.
«Не перенесла то, что увидела»: Цыгановой стало плохо после посещения концерта Леонтьева
Комментарии
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M
Marisha
ни детей у него,ни плетей,нахера столько бабла,с собой никто не забрал в мир иной
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14 час.
В
Валерий
Пугачевщина, леонтьевщина, лещенковщина уходит в прошлое и это хорошо.
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13 час.
ВС
Владимир Степанян
Мне нравится гражданская позиция Вики Цыгановой, нравится Цыганова как исполнитель, разделяю позицию по оценке последних выступлений Леонтьева. И все таки лично меня сильно напрягает публицистическая активность Вики Цыгановой, оценки всего и вся.
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10 час.
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