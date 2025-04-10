Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 504 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Степанян
    «…Николай Басков встал на защиту Милявской…», поддержка амбициозной, беспредельно пошлой бездарности и откровенной ру...Так есть привилег...
  • Е Ва
    ну если песков не будет против, то да)))Лайму Вайкуле пот...
  • Владимир Петров
    Ну, конечно, какой с него интерес? Он же бакшиш за паспорт не несет, а всего лишь только две свои конечности на войне...Потерявшему руку ...

«Не перенесла то, что увидела»: Цыгановой стало плохо после посещения концерта Леонтьева

«Не перенесла то, что увидела»: Цыгановой стало плохо после посещения концерта Леонтьева

Певица Вика Цыганова резко высказалась о своем коллеге Валерии Леонтьеве. Она отметила, что посетила его концерт, а после ей было очень плохо.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
M
Marisha
ни детей у него,ни плетей,нахера столько бабла,с собой никто не забрал в мир иной
Ответить
14 час.
В
Валерий
Пугачевщина, леонтьевщина, лещенковщина уходит в прошлое и это хорошо.
Ответить
13 час.
ВС
Владимир Степанян
Мне нравится гражданская позиция Вики Цыгановой, нравится Цыганова как исполнитель, разделяю позицию по оценке последних выступлений Леонтьева. И все таки лично меня сильно напрягает публицистическая активность Вики Цыгановой, оценки всего и вся.
Ответить
10 час.
наверх