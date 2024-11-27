Талызина раскритиковала мужа Собчак и назвала его «похотливым режиссером»

Актриса не стала церемониться с Константином Богомоловым. Валентина Талызина кадр шоу "Судьба человека" на канале Россия-189-летняя Валентина Талызина нередко критически высказывается в адрес отечественных знаменитостей, а теперь досталось от нее и мужу Ксении Собчак.