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Закон, порядок, государство

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Подразделения РХБЗ группировки войск «Юг» успешно применяют термодымовые машины для маскировки войск на Артемовском направлении

Подразделения РХБЗ группировки войск «Юг» успешно применяют термодымовые машины для маскировки войск на Артемовском направлении

Аэрозольная завеса из дымовых машин может создаваться непрерывно около 4-х часов и распространяется густым слоем по ветру на несколько километров.

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