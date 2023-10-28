Интересная жизнь с Vera Star Остается лишь догадываться как на израильском телевидении потирали руки наблюдая за тем, как их российские коллеги активно заполняют эфир "экспертами" известной национальности.
Сатановского вернули на ТВ. Кто лоббирует представителей вечной нации на наших экранах и причем тут Соловьёв
Комментарии
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Наталия
Даже не верится, что так быстро после того, как заклеймили и уволили. Неужели правда? Тогда это грамотный плевок в адрес многочисленных граждан России, которым еще раз продемонстрировали, кто у НАС в доме истинный хозяин и указали их место.
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1 н.
МГ
Малик Гумеров
"кто у НАС в доме истинный хозяин и указали их место" - Сутками транслируют кто хозяин !!! Пустили рекламу , в той же щоу балагане Соловъева = на всю страну = НАРОД ВЫ БЫДЛО , и ЗВАТЬ ВАС НИКАК , а ВОТ РЕКЛАМА - БАБЛО ЭТО ВСЕ !!! А у кого бабло ? У захвативших страну паразитов ломехузов ! А крохи с барского стола = у обслуживающих их чиновничества , элиток , своры либералов , .... и всяких клоунов на ТВ = ШОУМЕНОВ !!!
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1 н.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
а Соловьев он просто хитрый еврей и зарабатывает сумасшедшие деньги , а почему бы ему не заплатить бойцам СВО по 1 млн рублей за подбитый танк леопард или за английский танк ? Вы не думали об этом ? а он сам не предлагает , потому что он чистый еврей и никакой он не русский от рождения , а значит продажный до поры до времени .
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1 н.
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