Сатановского вернули на ТВ. Кто лоббирует представителей вечной нации на наших экранах и причем тут Соловьёв

Наталия Даже не верится, что так быстро после того, как заклеймили и уволили. Неужели правда? Тогда это грамотный плевок в адрес многочисленных граждан России, которым еще раз продемонстрировали, кто у НАС в доме истинный хозяин и указали их место.

МГ Малик Гумеров "кто у НАС в доме истинный хозяин и указали их место" - Сутками транслируют кто хозяин !!! Пустили рекламу , в той же щоу балагане Соловъева = на всю страну = НАРОД ВЫ БЫДЛО , и ЗВАТЬ ВАС НИКАК , а ВОТ РЕКЛАМА - БАБЛО ЭТО ВСЕ !!! А у кого бабло ? У захвативших страну паразитов ломехузов ! А крохи с барского стола = у обслуживающих их чиновничества , элиток , своры либералов , .... и всяких клоунов на ТВ = ШОУМЕНОВ !!!