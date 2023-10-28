Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Сатановского вернули на ТВ. Кто лоббирует представителей вечной нации на наших экранах и причем тут Соловьёв

Сатановского вернули на ТВ. Кто лоббирует представителей вечной нации на наших экранах и причем тут Соловьёв

Интересная жизнь с Vera Star Остается лишь догадываться как на израильском телевидении потирали руки наблюдая за тем, как их российские коллеги активно заполняют эфир "экспертами" известной национальности.

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Комментарии
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Наталия
Даже не верится, что так быстро после того, как заклеймили и уволили. Неужели правда? Тогда это грамотный плевок в адрес многочисленных граждан России, которым еще раз продемонстрировали, кто у НАС в доме истинный хозяин  и указали их место.
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1 н.
МГ
Малик Гумеров
&quot;кто у НАС в доме истинный хозяин и указали их место&quot; - Сутками транслируют кто хозяин !!!          Пустили рекламу  , в той же  щоу балагане Соловъева = на всю страну = НАРОД ВЫ БЫДЛО , и ЗВАТЬ ВАС НИКАК , а ВОТ РЕКЛАМА - БАБЛО    ЭТО ВСЕ !!!                 А у кого бабло ?      У захвативших страну  паразитов ломехузов !     А крохи с барского стола =  у  обслуживающих их чиновничества , элиток , своры либералов , ....  и  всяких клоунов на ТВ = ШОУМЕНОВ !!!
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1 н.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
а Соловьев он просто хитрый еврей и зарабатывает сумасшедшие деньги , а почему бы ему не заплатить бойцам СВО по 1 млн рублей за подбитый танк леопард или за английский танк ? Вы не думали об этом ? а он сам не предлагает , потому что он чистый еврей и никакой он не русский от рождения , а значит продажный до поры до времени .
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1 н.

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