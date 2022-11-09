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10 фраз, которые нельзя говорить своему начальнику

10 фраз, которые нельзя говорить своему начальнику

Быть честным — лучшая стратегия для поведения на работе. Однако из любого правила есть исключения, и нужно понимать, где проходит коварно тонкая грань между рациональной искренностью и ее злой антагонисткой — беспардонной донельзя откровенностью.

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