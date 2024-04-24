Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился до 948 см

Он снизился на 5 сантиметров Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 04:00 (02:00 мск) среды, за шесть часов понизился на 5 сантиметров и теперь составляет 948 сантиметров, говорится в Телеграм-канале губернатора и правительства области.