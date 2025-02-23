Татарстанның Тулы вәкаләтле вәкиллеге хәрбиләрне Ватанны саклаучылар көне белән котлады

ТР вице-премьеры – Татарстан Республикасының Россия Федерациясендәге Тулы вәкаләтле вәкиле Равил Әхмәтшин кичә, Ватанны саклаучылар көне алдыннан, чираттагы тапкыр Россия Саклану министрлыгының махсус бүлекчәсендә булды.
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