Оганесян о 2:0 со «Спартаком»: «Оренбург» был лучше. Всегда приятно обыгрывать команды с такой историей»

В 1-м туре Мир РПЛ «Оренбург» одержал победу со счетом 2:0. Оганесян пропустил матч из-за травмы. – Всегда приятно побеждать команды с такой историей, но и в целом для меня, конечно, есть какой-то принципиальный момент в матчах со «Спартаком», потому что я играл в этом клубе.