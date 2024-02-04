По слухам, Microsoft готовит официальное заявление в связи с изменением стратеги...

По слухам, Microsoft готовит официальное заявление в связи с изменением стратегии на мультиплатформеннуюВ последние недели было много разговоров о возможном появлении некоторых Xbox-эксклюзивов, таких как Hi-Fi Rush и Sea of Thieves, на других платформах, таких как PS5 и Nintendo Switch, и, очевидно, официальное подтверждение от Microsoft может… источник.