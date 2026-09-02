ФСБ задержала подростка за обслуживание сим-боксов для мошенников

В Калужской области сотрудники ФСБ задержали 16-летнего подростка, который в составе преступной группы незаконно обслуживал сим-боксы для массового мошенничества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Минобороны: Киев ...
- Племянник Кашпиро...
- Медведев: Армения...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым