Премьер-министр Палестины заплакал, читая письмо матери погибших детей

Мухаммед Штайе, политик и экономист, занимающий должность премьер-министра Палестинской автономии, расплакался, говоря о гибели тысяч детей в результате израильских бомбардировок мирных кварталов в секторе Газа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии