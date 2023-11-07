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Премьер-министр Палестины заплакал, читая письмо матери погибших детей

Премьер-министр Палестины заплакал, читая письмо матери погибших детей

Мухаммед Штайе, политик и экономист, занимающий должность премьер-министра Палестинской автономии, расплакался, говоря о гибели тысяч детей в результате израильских бомбардировок мирных кварталов в секторе Газа.

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