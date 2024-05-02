Костомаров показал семейное фото с детьми

Известный российский фигурист Роман Костомаров наслаждается отдыхом на природе в кругу своей семьи. Олимпийский чемпион показал фото, где он запечатлен в компании супруги и детей во время уютного времяпрепровождения на даче.
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