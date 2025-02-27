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Ослабление рубля и рост ВВП США. Обзор финансового рынка от 27 февраля

Ослабление рубля и рост ВВП США. Обзор финансового рынка от 27 февраля

Российская валюта начала постепенно терять позиции после волны масштабного усиления. Экономика США в четвертом квартале 2024 года выросла на 2,3% в пересчете на годовые темпы, согласно пересмотренным данным министерства торговли Валюта Курс китайского юаня вырос на Московской бирже в ходе торговой сессии 27 февраля.

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