Кими Антонелли: Я не хотел выходить на трассу посе аварии в дебютной тренировке Ф1

MercedesПилот Mercedes Андреа Кими Антонелли признался, что авария во время его первого появления за рулём машины Формулы 1 в Монце в 2024 году серьёзно повлияла на его уверенность.
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