Взрыв произошел в штаб-квартире СБУ в центре Киева

REUTERS/Gleb Garanich В центре Киева 4 сентября прогремел взрыв. Как сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский, причиной стал беспилотник, ударивший по зданию Службы безопасности страны (СБУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Бригада спасателе...
- ЛЛ Мужчина напал на ...
- ЛЛ Проверка систем о...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым