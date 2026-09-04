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Взрыв произошел в штаб-квартире СБУ в центре Киева

Взрыв произошел в штаб-квартире СБУ в центре Киева

REUTERS/Gleb Garanich В центре Киева 4 сентября прогремел взрыв. Как сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский, причиной стал беспилотник, ударивший по зданию Службы безопасности страны (СБУ).

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