Как дети Глюкозы отреагировали на скандальный имидж певицы — не стали отпираться

Певица высказалась о реакции дочерей на смену ее творчества. Глюкоза Наталья Ионова с дочерью Лидией соцсетиПевица Глюкоза сейчас переживает непростой период: 2024 год ознаменовался не только чередой громких скандалов, но и переменами в имидже, заставивших поклонников всерьез волноваться за ее состояние.