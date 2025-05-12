Как дети Глюкозы отреагировали на скандальный имидж певицы — не стали отпираться

Певица высказалась о реакции дочерей на смену ее творчества. Глюкоза Наталья Ионова с дочерью Лидией соцсетиПевица Глюкоза сейчас переживает непростой период: 2024 год ознаменовался не только чередой громких скандалов, но и переменами в имидже, заставивших поклонников всерьез волноваться за ее состояние.
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