Выбили зубы, но продолжали бить: задержаны мигранты за расправу в Подольске

Владимир Воюшин

Нас предали! Кто, руководство страны, видели вояж Матвиенко?! Обеспечивать чужих, но не своих, это подло! О дружбе глаголят, а умишка нет или совести нет? Ведь когда страна развитая, экономика сильная, народ единый, то к такой стране и другие тянутся так, что болтовнёй о дружбе не приходится заниматься! За эти годы одной только продажей можно было выстроить всё в стране для народа и сделать передовой страной! Но путинский клан сел на ресурсы и сделал для малой группы лиц страну! Выстроил систему обогащения! Эта система навсегда для них, а люди не поняли! Но благо, Создатель вмешался и теперь только Он спасёт нас от этой вакханалии богатых, использующих власть для своего обогащения и помощи Европе и США ресурсами, да и остальным передпадает странам, но не своему народу! Разделяй и властвуй! Единения нет, но нет и угрозы единого порыва народа изменить жизнь к лучшей доле!