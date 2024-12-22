Уважаемые жители и гости Симферополя! Будьте бдительны!В Администрацию города поступило несколько сообщений о том, что неизвестные звонят пожилым людям от имени главы администрации города Симферополя, обещая надбавку к пенсии и иные выплаты.
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