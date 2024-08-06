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  • Регина Толстоброва
    Надо все делать. чтобы этого не было.Попытка «наскока»...
  • brigadier21 Snytsarienko
    Посмотрел видеозаписи, фотографии, да - хорошо хохлов разделали, и артиллерия сработала кучно, и дроноводы наши молод...Попытка «наскока»...
  • Андрей
    надо предотвратить возможные подобные атаки.Попытка «наскока»...

Крым из космоса глазами наших космонавтов

Российские космонавты с борта МКС любуются русским Крымом, русским Азовским и Чёрным морем.Интересно, чем любуются укро-космонiвтi Тарас и Панас на хуторе Млечный Кизяк и евро-космонавты Урмас и Йонас из литовских-эстонских-латвийских хуторов Тухлые Шпроты ??Зато известно, чем любуются английские, немецкие и французские нелетающие недо-космонавты на гейлимпиаде в Париже https://rurik-l.

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