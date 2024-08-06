Российские космонавты с борта МКС любуются русским Крымом, русским Азовским и Чёрным морем.Интересно, чем любуются укро-космонiвтi Тарас и Панас на хуторе Млечный Кизяк и евро-космонавты Урмас и Йонас из литовских-эстонских-латвийских хуторов Тухлые Шпроты ??Зато известно, чем любуются английские, немецкие и французские нелетающие недо-космонавты на гейлимпиаде в Париже https://rurik-l.