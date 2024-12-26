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Интеграция банка "Открытие" в ВТБ: модернизация "в полете" удалась

Интеграция банка "Открытие" в ВТБ: модернизация "в полете" удалась

Глава банка "Открытие" Михаил Алексеев оценил успешную интеграцию в ВТБ, сравнив процесс с модернизацией самолета в полете.

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