Модель Кендалл Дженнер разработала дизайн дивана с рисунками. Об этом сообщает Hуpebeast. Кендалл Дженнер выпустила новое видео с Architectural Digest, в котором пригласила редакторов издания в свой дом во время праздников.
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