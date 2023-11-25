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Губерниев о матче «Балтики» и «Спартака»: «Надо играть, когда трава вырастет. Зимой – лыжи, хоккей, биатлон. Переходившие на «осень-весна» думали о кошельке и пофиг им на футбол»

Губерниев о матче «Балтики» и «Спартака»: «Надо играть, когда трава вырастет. Зимой – лыжи, хоккей, биатлон. Переходившие на «осень-весна» думали о кошельке и пофиг им на футбол»

Матч 16-го тура Мир РПЛ «Балтика» – «Спартак» (0:2) прерывался в начале первого тайма на несколько минут – поле очищали от снега.

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