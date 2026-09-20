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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Автобус с фанами «Селтика» загорелся после матча с «Рейнджерс», обошлось без пострадавших. Не исключается, что пожар «мог стать результатом вандализма»

Шотландская пожарно-спасательная служба (SFRS) получила сообщение о возгорании автобуса с фанатами «Селтика» после матча с « Рейнджерс » (0:1) в 7-м туре чемпионата Шотландии.

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