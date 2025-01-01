ЛЕТНЯЯ ОТРАСЛЕВАЯ СПАРТАКИАДА 2019.

Городская летняя отраслевая спартакиада среди коллективов работников здравоохранения г. БобруйскаПо итогам спартакиады, которая состоялась 23-24 мая 2019 года, наше учреждение заняло почётное третье общекомандное место.
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