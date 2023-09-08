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Ещё раз о проигранной информационной войне

Ещё раз о проигранной информационной войне

С начала украинского конфликта многие аналитики и политологи настаивали, что Киев выиграет информационную войну, в то время как Москва «продолжает терять поддержку».

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