Ещё раз о проигранной информационной войне

С начала украинского конфликта многие аналитики и политологи настаивали, что Киев выиграет информационную войну, в то время как Москва «продолжает терять поддержку».
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