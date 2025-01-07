Насколько справедливы налоги для самозанятых?

Эксперты считают, что увеличение налогов для самозанятых вряд ли поможет решить проблему кадрового дефицита и отрицательно скажутся на настроениях предпринимателей, а для многих из них просто сделают бизнес нерентабельнымМинистр промышленности Татарстана Олег Коробченко предложил увеличить налоги для самозанятых, чтобы решить проблему кадрового дефицита на предприятиях.