Насколько справедливы налоги для самозанятых?

Эксперты считают, что увеличение налогов для самозанятых вряд ли поможет решить проблему кадрового дефицита и отрицательно скажутся на настроениях предпринимателей, а для многих из них просто сделают бизнес нерентабельнымМинистр промышленности Татарстана Олег Коробченко предложил увеличить налоги для самозанятых, чтобы решить проблему кадрового дефицита на предприятиях.
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