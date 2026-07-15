Крупные банки увеличили ставки по рыночной ипотеке

Несколько крупных банков с начала июля повысили ставки по рыночной ипотеке. По мнению экспертов, они опасаются, что в ближайшее время ЦБ приостановит цикл снижения ключевой ставки, и решили делать ставку на льготное кредитование, в том числе семейную ипотеку .
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