Крупные банки увеличили ставки по рыночной ипотеке

Несколько крупных банков с начала июля повысили ставки по рыночной ипотеке. По мнению экспертов, они опасаются, что в ближайшее время ЦБ приостановит цикл снижения ключевой ставки, и решили делать ставку на льготное кредитование, в том числе семейную ипотеку .