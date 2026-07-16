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Нижегородская правда

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50 школьников из 16 регионов стали участниками агрошколы в Княгининском округе

50 школьников из 16 регионов стали участниками агрошколы в Княгининском округе

Всероссийская аграрная летняя школа «Погружение в АгроТех» стартовала в Нижегородской области. 50 старшеклассников из 16 регионов России пройдут бесплатную десятидневную образовательную программу на базе Нижегородского государственного инженерно-экономического университета в Княгининском округе.

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