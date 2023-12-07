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Глава МО Британии на Ближнем Востоке обсудит поддержку Палестинской автономии

Глава МО Британии на Ближнем Востоке обсудит поддержку Палестинской автономии

Глава минобороны Великобритании Грант Шаппс посетит Израиль и Палестину для обсуждения с лидерами вопросов предоставления большей гуманитарной помощи населению сектора Газа и поддержку Лондоном Палестинской национальной автономии (ПНА).

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