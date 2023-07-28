Похищение сабинянок. Худ. Жан Луи Давид Пока Рим оставался республикой с ранней демократией и пока он после разгрома олигархического Карфагена сам стал превращаться в олигархическую республику, военные перевороты были невозможны, и вот почему.
Первый мятеж в Древнем Риме
Комментарии
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Виктор Луговой
Аффтар, так как звали Давида? Оставляю это здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/Давид,_Жак_Луи Спасибо ещё, Давида с Энгром не попутал...
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