БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Первый мятеж в Древнем Риме

Первый мятеж в Древнем Риме

Похищение сабинянок. Худ. Жан Луи Давид Пока Рим оставался республикой с ранней демократией и пока он после разгрома олигархического Карфагена сам стал превращаться в олигархическую республику, военные перевороты были невозможны, и вот почему.

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Комментарии
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Виктор Луговой
Аффтар, так как звали Давида?  Оставляю это здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/Давид,_Жак_Луи Спасибо ещё, Давида с Энгром не попутал...
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