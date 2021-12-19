Карело-финская лайка: обаятельная и ловкая охотница

Обаятельная рыжая собака, при правильном воспитании способна засыпать хозяина охотничьими трофеями. Обладание карело-финской лайкой налагает на хозяина определенные обязательства, так как это не та собака, которая станет любить вас вопреки всему.
Обаятельная рыжая собака, при правильном воспитании способна засыпать хозяина охотничьими трофеями. Обладание карело-финской лайкой налагает на хозяина определенные обязательства, так как это не та собака, которая станет любить вас вопреки всему.
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