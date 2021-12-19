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Карело-финская лайка: обаятельная и ловкая охотница

Карело-финская лайка: обаятельная и ловкая охотница

Обаятельная рыжая собака, при правильном воспитании способна засыпать хозяина охотничьими трофеями. Обладание карело-финской лайкой налагает на хозяина определенные обязательства, так как это не та собака, которая станет любить вас вопреки всему.

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