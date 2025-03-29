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Майк Буденхольцер о возможном увольнении: «Не думаю, что на этот вопрос есть ответ»

«Мы сейчас пытаемся пробиться в плей-ин. Не думаю, что на этот вопрос есть ответ. Работа тренера не проста.

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