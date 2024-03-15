Суд рассмотрит дело о контрабанде леса из Хабкрая и Приморья на 1 млрд руб.

В пресс-службе Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу объявили, что суд рассмотрит уголовное дело в отношении одного из соучастников контрабанды лесоматериалов с территории Хабаровского края и Приморья на общую сумму более 1 миллиарда рублей.
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