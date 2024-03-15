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  • paraskovia ekcuzidi
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Суд рассмотрит дело о контрабанде леса из Хабкрая и Приморья на 1 млрд руб.

Суд рассмотрит дело о контрабанде леса из Хабкрая и Приморья на 1 млрд руб.

В пресс-службе Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу объявили, что суд рассмотрит уголовное дело в отношении одного из соучастников контрабанды лесоматериалов с территории Хабаровского края и Приморья на общую сумму более 1 миллиарда рублей.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Кому война, а кому- мать родна. Пока ребята гибнут в больше с нацистами, эти твари мошну набивают. К стенке всех, во законам военного времени! С полной конфискацией на на нужды СВО, а виновным и причастным — на пожизненное. И только пусть « добренький» судья « вякнет» - рядом на скамью подсудимых. С тварями только так!
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