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Стали известны детали уничтожения целей ВСУ российскими С-300

Стали известны детали уничтожения целей ВСУ российскими С-300

Воздушные цели Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожаются российскими системами противовоздушной обороны (ПВО) С-300 еще до подлета к территории России.

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